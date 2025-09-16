الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، بشرى عن العنب والرمان وارتفاع الكنتالوب والبرتقال أبو سرة

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 16 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار البرتقال 

تراوح سعر البرتقال البلدي من 13 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 17 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر برتقال صيفي من 25 إلى 45 جنيهًا.

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 17 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 25 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح بارحي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 16 إلى 28 جنيهًا.
  • تراوح سعر جوافة بين 10 و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 12 و28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 8 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الكاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب أسعار العنب سعر الموز أسعار الموز سعر التين سوق العبور سعر الجوافة سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

غزة تتعرض لأعنف قصف جوي إسرائيلي وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

منها عودة الأمطار وخطورة بـ 3 شواطئ، تحذير من 6 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

جريمة في كمبوند شهير بأكتوبر، تحرك أمني لضبط المتهمين بسرقة عامل "دليفري" بالإكراه

بعد فشل النحاس في لملمة الجراح، قناة الأهلي تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد (فيديو)

وفاة أحمد الدجوي تعود للواجهة، شقيقه يوجه رسالة استغاثة للنائب العام

أقوال مثيرة لـ"العركي" أخطر تاجر مخدرات بقنا: تُبت وتخلصت من المال الحرام وبسدد ديون الغارمين

بعد بدء العملية البرية في غزة، عائلات الرهائن تتجه إلى منزل نتنياهو بالقدس (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع النعومي لأول مرة و5 أصناف تتجاوز الـ 50

لطلاب الدبلومات الفنية 2025، ضوابط التحويل بين الكليات والمعاهد في تقليل الاغتراب

التفاصيل الكاملة لإنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة

الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads