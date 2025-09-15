الإثنين 15 سبتمبر 2025
من هي الممثلة اليهودية هانا آينبيندر التي هتفت لتحرير فلسطين في حفل إيمي (فيديو)

هانا آينبيندر، فيتو
هانا آينبيندر، فيتو

أصبحت هانا آينبيندر حديث الصحافة العالمية والأمريكية تحديدا، بعد مطالبتها بتحرير فلسطين، أثناء خطاب فوزها، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، عن أدائها الرائع في مسلسل Hacks.

وطالبت هانا، بتحرير دولة فلسطين، وهي ترتدي دبوس إطلاق النار، من على مسرح جوائز إيمي، قائلة: "تبًّا لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية، حرروا فلسطين.. من واجبي كيهودية أن أُميز اليهود عن دولة إسرائيل، لأن ديننا وثقافتنا مؤسسةٌ بالغة الأهمية وعريقة، وهي منفصلةٌ تمامًا عن هذا النوع من الدول القومية الإثنية".

 

 

من هي اليهودية هانا آينبيندر؟

هانا آينبيندر، هي ممثلة أمريكية، تبلغ من العمر  30 سنة، وتعتنق الديانة اليهودية.

اشتهرت هانا بسبب دورها في مسلسل المسلسل الكوميدي Hacks، ولدت 21 مايو 1995، في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية

انتهى منذ قليل حفل توزيع جوائز إيمي، في نسختها ٧٧، والتي شهدت مفاجآت كبيرة، في أسماء الفائزين.

وجاءت القائمة الكاملة للفائزين بجوائز إيمي ٧٧ كالتالي:

 أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي.

جين سمارت، ("The Hacks")

Image

 أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

 كاثرين لاناسا، ("The Pitt") 

Katherine LaNasa wearing a dark blue scrub top with a name tag and stethoscope, standing in front of an ambulance with visible emergency lights and medical symbols. The background includes greenery.

 أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

 تراميل تيلمان، ("Severance")

Image

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي

 بريت لور، Severance 

Image

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

هانا إينبيندر، ("Hacks")

Image

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

 جيف هيلر، ("Somebody Somewhere")

Image

أفضل برنامج تلفزيوني واقعي.

The Traitors

Image

أفضل إخراج في مسلسل كوميدي

 سيث روجن، وإيفان جولدبرج، لحلقة "The Oner"، من مسلسل The Studio

أفضل إخراج في مسلسل قصير

 فيليب بارانتيني، Adolescence

Philip Barantini stands wearing a white short-sleeve shirt and green pants, facing a woman in a blue shirt sitting in a chair. They are in a room with blue bean bags, a gray table, and windows with blurred figures outside. A blue chair and a door are visible in the background.

أفضل إخراج في مسلسل درامي

 آدم راندال، لحلقة Hello Goodbye، من مسلسل Slow Horses

Image

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني

أوين كوبر عن أدائه في مسلسل Adolescence

Owen Cooper holding an Emmy Award trophy above his head with one hand. He is wearing a black jacket and white shirt. A golden Emmy statuette is visible in the background.

أفضل كتابة في مسلسل درامي 

دان جيلروي عن سيناريو حلقة "Welcome To The Rebellion من مسلسل Andor.

Image

أفضل كتابة لمسلسل قصير أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني

 جاك ثورن وستيفن جراهام، "Adolescence"

Owen Cooper, a young boy with short brown hair, wearing a green and white shirt, stands in a dimly lit room. Behind him, a man in a dark uniform and another person in a black shirt are visible. The setting appears clinical or institutional, with fluorescent lighting overhead.

أفضل كتابة لمسلسل كوميدي

The Studio

Image

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم

إيرين دوهيرتي، ("Adolescence")

Image

أفضل برنامج منوعات مباشر

 "SNL 50" 

Image

 أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو أنثولوجي أو فيلم تلفزيوني

 كريستين ميليوتي، The Penguin

Image

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو أنثلوجي أو فيلم تلفزيوني

ستيفين جرام،  Adolescence

Image

أفضل مسلسل محدود، أو أنثلوجي، أو فيلم تلفزيوني.

مسلسل adolescence

Image

أفضل مسلسل كوميدي

The Studio

Image

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي

 نوح وايلي، The pitt

Image

أفضل مسلسل درامي 

 The pitt

Image

 

 

 

