خارج الحدود

الخارجية السودانية: نرحب بالجهود الإقليمية لإنهاء الحرب بالبلاد

السودان، فيتو
رحبت الخارجية السودانية، اليوم السبت، بأي جهد إقليمي أو دولي يساعد في إنهاء الحرب، وذلك تعليقًا على البيان الرباعي سعودي - إماراتي - أمريكي - مصري الذي يتعهد بإنهاء الحرب في السودان.

وقالت الخارجية في بيان: "لا نقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية".

كما أكد البيان "أن انخراط الحكومة السودانية مع أي طرف كان في الشأن السوداني يعتمد على احترام سيادتها وشرعية مؤسساتها القومية مبدأً وواقعًا".

أتى ذلك، بعدما دعا بيان رباعي سعودي - إماراتي - أمريكي - مصري إلى أهمية تحقيق هدنة إنسانية في السودان تصل مدتها الزمنية إلى 3 أشهر، مشددين على ضرورة حماية المدنيين، وإيصال المساعدات بصفة عاجلة للبلاد.

وأكد البيان الرباعي أهمية وقف الدعم العسكري الخارجي لإنهاء النزاع بالسودان، فضلًا عن التشديد على أهمية تحقيق التزام دولي بعملية انتقالية شاملة وشفافة في السودان، والدعوة إلى التمهيد لوقف دائم للنار في السودان.

