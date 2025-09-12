بـ 5 سيارات إطفاء، إخماد حريق هائل داخل مخزن مصنع أقمشة بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل، اندلع داخل مخزن كراتين تابع لأحد مصانع الأقمشة بمدينة المحلة الكبرى، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باشتعال النيران داخل المخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع والمناطق المجاورة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لحماية المواطنين وتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

فيما بدأت الأجهزة المختصة في معاينة الموقع للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتقدير حجم الخسائر المادية.

