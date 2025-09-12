تصريح جديد من ترامب بشأن الكارثة الإنسانية في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة: "سنصلح الأمر في قطاع غزة، وتذكروا أنني أنا من استعاد الرهائن، وويتكوف أدى عملا رائعا"، وذلك وفقا لشبكة «فوكس نيوز».

ترامب أفضل صديق لإسرائيل

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: إنه وضع حجر الأساس في بات يام لممشى جديد يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض.

يأتي ذلك في ظل الغطاء السياسي والدعم الذي يقدمه ترامب لحكومة نتنياهو، والذي ظهر بوضوح بعد الضربة التي وجهتها تل أبيب على قطر.

لقاء ترامب ورئيس الوزراء القطري

كشف مصدر مطلع لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الجمعة.

ويأتي لقاء رئيس وزراء قطر برئيس البيت الأبيض بعد أيام من الضربة الإسرائيلية في الدوحة وما أشيع عن توتر العلاقات بين واشنطن والدوحة، وهو ما نفته قطر يوم أمس وخاصة ما أشيع عن نيتها مراجعة الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة.

وذكرت القناة الأمريكية أن رئيس وزراء قطر سيلتقي أيضًا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البيت الأبيض، وفق جدول أعمال وزارة الخارجية.

