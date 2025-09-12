ارتفاع أسهم أشرف داري في المشاركة مع المغرب بكأس العرب

كشفت تقارير صحفية، عن موقف طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، من ضم أشرف داري لاعب النادي الأهلي، إلى قائمة أسود الأطلس خلال بطولة كأس العرب.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن هناك اجتماعا منتظرا بين طارق السكتيوي ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول، لحسم قائمة أسود الأطلس المشاركة في بطولة كأس العرب.

ومن المنتظر أن تضم قائمة المنتخب المغربي، لاعبين يتألقون في الدوري المغربي، بالإضافة إلى لاعبين في البطولات العربية؛ حيث تم اقتراح جواد يميق، محمد الشيبي وأشرف داري.

ومن المفترض أن ترسل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب، قوائمها النهائية في شهر نوفمبر المقبل.

وكان أشرف داري، قد غادر معسكر منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي الأخير؛ بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

مجموعة المغرب في كأس العرب

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العرب، التي تضم كل من، السعودية، وفلسطين والأردن.والجدير بالذكر أن منتخب المغرب، قد توج بلقب أمم أفريقيا للمحليين، على حساب مدغشقر.

