الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 3645 كيلو لحوم ودواجن وأغذية متنوعة منتهية الصلاحية بطلخا في الدقهلية (صور)

ضبط أغذية منتهية
ضبط أغذية منتهية الصلاحية، فيتو

تابع  المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين في الدقهلية، حملة رقابية  برئاسة المهندس عطية مصطفى رئيس الرقابة التجارية، وعضوية  حنان الحديدي مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين، ومشاركة الدكتور أحمد الشربيني من مديرية الطب البيطري.

مداهمة أحد مراكز التجهيز للمطاعم

قامت الحملة بالمرور على مدينة طلخا ومداهمة أحد مراكز التجهيز للمطاعم، أسفرت عن تحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وحيازة لحوم منتهية الصلاحية، وحيازة دواجن وأجبان وزبدة وبطاطس بدون فواتير، والتحفظ على 720 كيلوجرام قطع لحوم، 750 كيلوجرام دواجن كاملة، 500 كيلوجرام زبدة، 200 كيلوجرام جبنه شيدر، 250 كيلوجرام جبنة رومي، 425 كيلوجرام جبنة موزاريلا، 800 كيلوجرام بطاطس بوم فريتس.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن، ومحلات الجزارين، ومنافذ البيع والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد الشربيني السلع والمنتجات الدكتور احمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنتجات الغذائية جبنة موزاريلا لحوم منتهية الصلاحية مديرية التموين مديرية الطب البيطرى منتهية الصلاحية

مواد متعلقة

أحمد سعد يكشف قصة طريفة عن إطلالة الجيبة القصيرة ونضارة الساحل (فيديو)

لاعب الزمالك السابق: فيريرا عليه خلق الدوافع لاستعادة صدارة الدوري

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

اعتزال الخطيب، كيف يخطط الأهلي لمرحلة ما بعد بيبو؟

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر السمك اليوم، انخفاض 3 أصناف منها البلطي والبوري يواصل صدماته

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads