ضبط 3645 كيلو لحوم ودواجن وأغذية متنوعة منتهية الصلاحية بطلخا في الدقهلية (صور)

تابع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين في الدقهلية، حملة رقابية برئاسة المهندس عطية مصطفى رئيس الرقابة التجارية، وعضوية حنان الحديدي مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين، ومشاركة الدكتور أحمد الشربيني من مديرية الطب البيطري.

مداهمة أحد مراكز التجهيز للمطاعم

قامت الحملة بالمرور على مدينة طلخا ومداهمة أحد مراكز التجهيز للمطاعم، أسفرت عن تحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وحيازة لحوم منتهية الصلاحية، وحيازة دواجن وأجبان وزبدة وبطاطس بدون فواتير، والتحفظ على 720 كيلوجرام قطع لحوم، 750 كيلوجرام دواجن كاملة، 500 كيلوجرام زبدة، 200 كيلوجرام جبنه شيدر، 250 كيلوجرام جبنة رومي، 425 كيلوجرام جبنة موزاريلا، 800 كيلوجرام بطاطس بوم فريتس.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن، ومحلات الجزارين، ومنافذ البيع والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.