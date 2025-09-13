3 إجراءات حال إصابة المؤمن عليه فى العمل وفقا للقانون

ألزم قانون التأمين الصحي الشامل باتباع إجراءات محددة حال إصابة المؤمن عليه أثناء العمل، لضمان حصوله على الرعاية الطبية العاجلة وصرف التعويضات المستحقة.



وطبقا للمادة 12 من قانون التأمين الصحى الشامل فإنه في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته.



وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا أو في إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حاجة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه.

وحدد القانون مستويات متعددة للرعاية الصحية تضمن تقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة. وتعكس هذه المستويات رؤية شاملة لتنظيم الخدمات الصحية، بداية من الوقاية والرعاية الأولية، مرورًا بالخدمات التخصصية، وصولًا إلى الرعاية المتقدمة، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تنشدها الدولة.

المستوى الأول للرعاية الصحية

هو خط الدفاع الأول ضد المرض، ويهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض في مرحلة ما قبل الإصابة به، وتتولى العيادات المجمعة والمرافق الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.

المستوى الثاني للرعاية الصحية يشمل مرحلة تشخيص المرض وعلاجه، وتتولاه المستشفيات.

مستويات الرعاية الصحية فى القانون

المستوى الثالث للرعاية الصحية

يشمل مرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض وتتولاه مراكز الكلى التخصصية، ومراكز القلب والمراكز ذات الطبيعة المماثلة.



ونصت المادة 63 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الشامل.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

