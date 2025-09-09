وزير السياحة يبحث مع شركة تركية فرص الاستثمار الفندقي في مصر

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤسس NG Hotels Group التركية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم الحالية بمصر، وذلك لبحث فرص الاستثمار الفندقي بالوجهات السياحية الساحلية المصرية.

دعم وتشجيع الاستثمارات السياحية والفندقية

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار، على حرص الدولة المصرية دعم وتشجيع الاستثمارات السياحية والفندقية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة وفرص استثمارية واعدة.

كما استعرض استراتيجية الوزارة للتوسع في الطاقة الفندقية من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر، خاصة في ظل الأداء الإيجابي الذي يشهده القطاع في أعداد السائحين خلال النصف الأول من العام الجاري.

زيادة في أعداد السائحين الأتراك

وأشار الوزير إلى أن المقصد السياحي المصري شهد خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري زيادة ملحوظة في أعداد السائحين الأتراك بلغت 56.5%مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى المقصد المصري.

واستعرض الوزير أعداد الغرف الفندقية في مصر، خاصة بمدن شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، والتي أبدت المجموعة اهتمامًا بالاستثمار فيها، كما ألقى الضوء على مدينة مرسى علم بما تمتلكه من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة.

من جانبه، استعرض مؤسس NG Hotels Group التركية حجم أعمال المجموعة منذ تأسيسها عام 2008، وعدد الفنادق التي قامت بافتتاحها في العديد من الوجهات السياحية بدولة تركيا، إضافة إلى خططها المستقبلية للتوسع، معربًا عن تطلع المجموعة لضخ استثمارات في مصر، ولا سيما في المجال الفندقي، مؤكدًا استعداد المجموعة للتعاون مع المستثمرين المصريين في هذا الإطار.

