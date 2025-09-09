الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

وزيرة التضامن تترأس
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة، وذلك بحضور أعضاء المجلس.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور التنظيمية، وكذلك الخطط التوسعية المستقبلية الخاصة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وحسن إدارته، وهو ما جعل المؤسسة تحظى بمكانة كبيرة وتحقق نجاحات في عدة مجالات.

واستعرض الاجتماع تقريرا عن أنشطة قطاعات المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، فضلا عن الموافقة على رفع كفاءة وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للمؤسسة، بتكلفة تبلغ  10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مناقشة خطة ميكنة أنشطة المؤسسة.

 افتتاح المجمع الشامل لخدمات الأبناء من ذوي الإعاقة بالجيزة

كما وافق مجلس الأمناء على افتتاح المجمع الشامل لخدمات الأبناء من ذوي الإعاقة بالجيزة في احتفالات أكتوبر هذا العام، وكذلك افتتاح مجمع رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة بعين شمس خلال شهر ديسمبر المقبل بتكلفة 12 مليون جنيه.

