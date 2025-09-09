زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب العاصمة اليونانية أثينا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قبل قليل، العاصمة اليونانية أثينا.

قال معهد أثينا الجيوديناميكي إن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة هز جزيرة إيفيا اليونانية الواقعة على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الشمال الشرقي من العاصمة.

وشعر سكان في أثينا بالهزة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.