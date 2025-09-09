بيان "غاضب" من الخارجية السورية بشأن العدوان الإسرائيلي على حمص واللاذقية وتدمر

نددت سوريا بالعدوان الجوي الذي نفذه الطيران الإسرائيلي، واستهدف عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، مؤكدة أنه انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.



وأصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على مواقع عسكرية سورية أعربت من خلاله عن إدانة سورية الشديدة "للعدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وجاء في البيان: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها الإقليمي".

وأضاف: "تندرج هذه الاعتداءات ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية".

وتابع بيان الخارجية السورية: "ترفض سوريا بشكل قاطع أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني فإنها تدعو المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدا لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارات على محيط مدينة حمص واللاذقية وتدمر، ما تسبب بانفجارات ضخمة واندلاع للحرائق حسب ما أفادت به وكالة "سانا" السورية.

