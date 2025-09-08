آداب عين شمس تفتتح التنسيق الداخلي للطلاب بنظامي الانتظام والانتساب للعام الجامعي الجديد

افتتحت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، صباح يوم الأحد 7 سبتمبر 2025م، أعمال التنسيق الداخلي للطلاب المقبولين بنظامي الانتظام والانتساب للعام الجامعي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



ويشهد التنسيق هذا العام تقدم 1599 طالبًا وطالبة من طلاب المرحلتين الأولى والثانية، من بينهم 54 طالبًا من نظام الانتساب، موزعين على 8 لجان تنسيقية داخل الكلية. وتستمر أعمال التنسيق لمدة أربعة أيام متتالية، بدأت اليوم الأحد 7 سبتمبر وتستمر حتى الخميس 11 سبتمبر 2025، بمعدل تنسيق يومي لنحو 400 طالب.



وأكد الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية حرصت على تسهيل خطوات التنسيق هذا العام من خلال منصة إلكترونية توافرت على إعدادها وحدة الخدمات الطلابية الرقمية برئاسة الدكتور محمود طارق هارون، بما يحقق سرعة الأداء ودقته، مضيفًا: نسعى جاهدين إلى تطوير منظومة التنسيق بما يضمن راحة الطالب وتوفير بيئة تنظيمية فعالة وآمنة، كما نُشيد بالدور الحيوي الذي يقوم به اتحاد الطلاب ورعاية الشباب في توجيه الطلاب ومساعدتهم على اختيار رغباتهم بالشكل الأمثل."



وحرصت الكلية على تنظيم عملية التسجيل بشكل دقيق، حيث يتولى أفراد الأمن الإداري تنظيم التوافد وضمان انسيابية الدخول وفقًا لأسبقية الحضور، كما يجري أعضاء المركز الطبي بالكلية كشفًا طبيًا شاملًا للطلاب المقبولين، كجزء من إجراءات القبول والتسجيل.



وجدير بالذكر أنه يُتاح لكل طالب تسجيل 17 رغبة وفقًا للشروط المُعلنة مسبقًا من الكلية، مع تقديم شرح تفصيلي للخطوات من خلال أعضاء اتحاد طلاب الكلية ومشاركتهم في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم بإشراف إدارة رعاية الشباب، ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل.



وأكدت الدكتورة حنان كامل في كلمتها خلال الافتتاح، حرص الكلية على توفير بيئة تنظيمية مرنة تضمن راحة الطلاب وتيسير إجراءات القبول، مشيدةً بجهود كافة العاملين واللجان المنظمة.



وأضافت كامل إنه في سابقة هي الأولى من نوعها، أطلقت كلية الآداب هذا العام منصة إلكترونية خاصة لتسجيل رغبات الطلاب، إلى جانب إمكانية الحضور المباشر لمقر الكلية، ما يتيح مرونة أكبر للطلاب في اختيار رغباتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.