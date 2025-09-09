الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف والطماطم تواصل قفزاتها

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 5 جنيهات إلى 12 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 14 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 9 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 15 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 11 إلى 15 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 20 إلى 40 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيهًا.
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

