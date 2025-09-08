المصرية للتسويق العقاري تطالب وزارة الإسكان يوقف طرح الأراضى مؤقتا



طالب رضا المنشاوي سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقاري وزارة الإسكان بوقف طرح الأراضى لفترة معينة وعدم مزاحمة الوزارة القطاع الخاص بمشروعاتها المختلفة وخاصة بالاسكان الفاخر والفوق متوسط، على أن تقتصر طروحات وزارة الإسكان على مشروعات الإسكان الاجتماعي حتى يمر السوق من المرحلة الصعبة التى يشهدها حاليا.



وأشاد المنشاوي فى تصريحات خاصة بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية لتشجيع حركة الاستثمار بمختلف القطاعات ومنها الاستثمار العقاري.



وأوضح ان خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يؤثر إيجابيا على أسعار العقارات، ويشجع العميل على شراء عقارات، لافتا إلى أن خفض أسعار الفائدة بالبنوك يشجع المواطنين على الاستثمار، لافتا إلى أن العقار السكني يحقق عائد يقدر بحوالي 4- 5% كعائد كإيجار والعقار التجاري يحقق عائد يتراوح ما بين 7 – 8% بالاضافة لزيادة أسعار العقار.

وأكد المنشاوي على أن من يريد تحقيق عائد سريع يتجه للبنوك لأن العقار يحقق عائد أكبر ولكن على مدى أطول.



كما قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني مع كبار المطورين العقاريين، ناقش الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر وخطوات تنفيذها.

حوافز تشجيعية للمطورين العقاريين

وأوضح: أن اللقاء تناول حزمة حوافز تشجيعية لـ المطورين العقاريين للالتزام بمعايير العمران المستدام، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز قيد الدراسة وسيتم حسمها خلال أيام.

مفهوم العمران الأخضر

وبيّن خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناع الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور”أن مفهوم العمران الأخضر يقوم على تقليل استهلاك الطاقة عبر الاعتماد على مصادر بديلة، وتوفير تصميمات معمارية تسمح بزيادة حركة الهواء وتقليل استخدام التكييف، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه باستخدام أنظمة ري حديثة، وتوسيع المساحات الخضراء لخفض درجات الحرارة.

وأضاف أن التكلفة الأولية للعمران الأخضر قد تكون مرتفعة، لكنها تحقق وفورات كبيرة على المدى البعيد، مما دفع الوزارة إلى تقديم محفزات لتبني هذا النموذج.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا ملف تصدير العقار المصري، مؤكدًا أن نصيب مصر من السوق العالمية ما زال محدودًا، رغم إمكانياتها الضخمة. وكشف عن مقترحات منها إنشاء "رقم قومي للعقار" لتسهيل عمليات التسجيل، وتحديد سقف زمني لا يتجاوز 3 أسابيع لإصدار الموافقات الخاصة ببيع العقارات للأجانب، وهو ما يُتوقع أن يساهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.



