صدمة لــ أندريس كريستنسن لاعب برشلونة

تتجه نية نادي برشلونة إلي عدم التجديد للدنماركي أندريس كريستنسن مدافع الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة لا تنوي تجديد التعاقد مع المدافع كريستنسن والذي ينتهي تعاقده مع البارسا بنهاية الموسم الجاري في صيف 2026.

وانضم كريستنسن من نادي تشيلسي في صيف 2023، في صفقة انتقال حر ويعد من الركائز المهمة في صفوف برشلونة لإجادته الظهور في أكثر من مركز مثل قلب الدفاع أو لاعب الوسط المدافع.

وفي نفس السياق أشارت الصحيفة إلى أن إريك جارسيا لاعب برشلونة يبقى سلاحا مهما بيد المدرب الألماني هانز فليك.

وأضافت "اللاعب يريد البقاء مع البارسا ولكن إدارة النادي لم تبدأ معه بعد أي مفاوضات بشأن تجديد تعاقده".

ويؤدي إريك جارسيا أيضًا مهام أكثر من مركز مثل قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، ويتم توظيفه أحيانا في مركز الظهير الأيمن.

وينتهي تعاقد جارسيا (26 عاما) بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه سبق أن خرج معارا إلى جيرونا في موسم 2023-2024.

