الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صدمة لــ أندريس كريستنسن لاعب برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تتجه نية نادي برشلونة إلي عدم التجديد للدنماركي أندريس كريستنسن مدافع الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة لا تنوي تجديد التعاقد مع المدافع كريستنسن والذي ينتهي تعاقده مع البارسا بنهاية الموسم الجاري في صيف 2026.

وانضم كريستنسن من نادي تشيلسي في صيف 2023، في صفقة انتقال حر ويعد من الركائز المهمة في صفوف برشلونة لإجادته الظهور في أكثر من مركز مثل قلب الدفاع أو لاعب الوسط المدافع.

وفي نفس السياق أشارت الصحيفة إلى أن إريك جارسيا لاعب برشلونة يبقى سلاحا مهما بيد المدرب الألماني هانز فليك.

وأضافت "اللاعب يريد البقاء مع البارسا ولكن إدارة النادي لم تبدأ معه بعد أي مفاوضات بشأن تجديد تعاقده".

ويؤدي إريك جارسيا أيضًا مهام أكثر من مركز مثل قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، ويتم توظيفه أحيانا في مركز الظهير الأيمن.

وينتهي تعاقد جارسيا (26 عاما) بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه سبق أن خرج معارا إلى جيرونا في موسم 2023-2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة نادي برشلونة أندريس كريستنسن موندو ديبورتيفو كريستنس البارسا تشيلسي

مواد متعلقة

يورتشيتش يدرس أوكلاند سيتي قبل مواجهة إنتركونتيننتال

تدريب صباحي للاعبي المصري استعدادا لمباراة الزمالك (صور)

رسالة السولية والنني لـ حسام حسن قبل مواجهة إثيوبيا (فيديو)

بعد واقعة البصق على إداري سياتل، سواريز يعتذر

بيراميدز يجهز مصطفى فتحي لموقعة أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

تعرف على حالة المصابين بالأهلي وموعد عودتهم للملاعب

زد لـ خالد بيبو بعد تعيينه مديرا للكرة: "مرحبًا بك في عائلتنا"

بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لنتنياهو بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

رسالة السولية والنني لـ حسام حسن قبل مواجهة إثيوبيا (فيديو)

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت

حركة الشباب الصومالية تتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بمطار كيسمايو

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads