الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اندلاع حريق بمصنع كتان في كفر العزيزية بالغربية (صور)

اندلاع حريق داخل
اندلاع حريق داخل مصنع كتان في كفر العزيزية بالغربية

اندلع منذ قليل حريق داخل مصنع كتان في قرية كفر العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية.

للمرة الثانية خلال ساعات، حريق آخر يلتهم شون الكتان في زفتى (صور)

بـ15 سيارة إطفاء، محافظ الغربية يعلن إخماد حريق شونة كتان شبراملس (صور)

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع كتان بقرية كفر العزيزية بدائرة مركز زفتى.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء إضافة إلى 9 سيارة مياه تابعة لشركة مياه الشرب بالغربية في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية وقوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وجارٍ حصر الخسائر والتأكد من عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

