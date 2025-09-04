الخميس 04 سبتمبر 2025
حوادث

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

حبس المتهم
أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل يحمل جنسية إحدى الدول، بتهمة سرقة محتويات السيارات المتوقفة فى شوارع أكتوبر عن طريق كسر الزجاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج سيارة وسرقة حقيبة من داخلها حال توقفها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول").. وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات - 2 جهاز لاب توب – هاتف محمول – 2 جهاز لوحى "آيباد"– 2 حقيبة – الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وكذا ارتكابه عدة وقائع سرقات مماثلة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الجيزة الجيزة أجهزة وزارة الداخلية

