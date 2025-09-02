مى عمر لمنتج شاب: هو الترند كان وحش في رمضان وبقى جميل دلوقتي

شنت الفنانة مى عمر هجوما عنيفا على أحد المنتجين الذي يعرض له عملا دراميا حاليا خارج السباق الرمضاني مؤكدة أن هجومها يأتي كرد فعل لما قام به من سخرية شديدة منها عقب نجاح أحدث أعمالها الدرامية إش إش الذي شارك بالموسم الرمضاني المنصرم.

مى عمر تهاجم منتج شاب

وقالت مي إن أحد المنتجين زميل (مش ممثل)، كنت بعتبره صديق، طلع في رمضان كتب بوست بيتريق فيه على الناس اللي بتفرح وتشارك إنها ترند رقم واحد. والبوست كان كله بقى: “الترند مش هدف الشغلانة” و“إحنا بنشتغل عشان الفن مش الأرقام”… كلام تنظير وفزلكة على أعلى مستوى.. وأنا ساعتها قلت مش هرد، وكنت سايبة الأيام تكشف. عشان كنت عارفة إن عنده مسلسل هيتذاع أوف سيزون، وأول ما يقرب من أي ترند حتى لو دخل رقم عشرة نص ساعة، هيبقى مش مصدق نفسه وهيقعد يشارك ويحتفل كأنه فتح القدس.

وتابعت: وفعلًا… مكدبش خبر! أول ما مسلسله دخل التريند، بقى بيشارك فرحان إنه “رقم واحد”. الله! هو الترند كان وحش في رمضان وبقى جميل دلوقتي؟ طبعا أنا مش ضد إن أي حد يفرح بنجاحه… بالعكس مبروك والله، ومن حقك تفرح وتشارك لإن ده تعبك ومجهودك. بس ياريت نبطل المنظر بتاع: “أنا مختلف… أنا فوق الترندات” وبعد كده أول ما نقرب منها نطير من الفرح وننشر 20 ستوري…وأنا عارفة إن أي حد يعرفني كويس هيستغرب من كلامي، لأني عمري ما رديت على حد. بس بجد ليه إحنا شطار جدًا في إننا نحرّم على غيرنا حاجة، ولما تيجي في ملعبنا تبقى فجأة أحلى حاجة في الدنيا؟

واختتمت مى عمر معربة عن استيائها: في الآخر… الترند مش هدف.

غير لما يبقى معانا! للتوضيح، كلامي مش موجّه لأي نجوم شاركوا في العمل بالعكس أنا بقدّرهم وباحترمهم علشان ماحدش يفهمني غلط

وتكون البعض أن مى عمر تقصد بهجومها فريق انتاج مسلسل 220 يوما كونه العمل الوحيد الذي عرض مؤخرا خارج السباق الرمضاني.

