الولايات المتحدة تبدأ تطوير أول مفاعل نووي مبرد بالصوديوم

أعلنت شركة "Aalo Atomics" الأمريكية عن الشروع في بناء أول مفاعل نووي تجريبي صغير الحجم يستخدم الصوديوم السائل كمبرد، وأطلقت عليه اسم "Aalo-X"، وذلك بالقرب من المختبر الوطني في أيداهو.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، من المقرر أن يكتمل المشروع ويدخل مرحلة التشغيل بحلول الرابع من يوليو 2026، في خطوة تعكس تسارع الجهود نحو نشر المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا المشروع ضمن البرنامج التجريبي لوزارة الطاقة الأمريكية، الذي يتيح اختبار تقنيات نووية مبتكرة خارج نطاق المختبرات الوطنية، تمهيدًا لاعتمادها تجاريًا. ويتميز المفاعل الجديد باستخدام الصوديوم السائل بدلًا من الماء لامتصاص الحرارة، ما يزيد من كفاءة النقل الحراري ويقلل الحاجة إلى موارد مائية، معتمدًا في الوقت نفسه على ثاني أكسيد اليورانيوم منخفض التخصيب المستخدم في المفاعلات المعيارية الصغيرة.

ويعد "Aalo-X" النموذج الأولي لمحطة Aalo Pod بقدرة 50 ميغاواط، والمصممة خصيصًا لتزويد مراكز البيانات بالطاقة. وتتكون المحطة من خمس وحدات Aalo-1، تعمل جميعها بالوقود منخفض التخصيب وتستخدم الصوديوم للتبريد، ما يتيح تركيبها مباشرة في مواقع مراكز البيانات دون الحاجة إلى مصادر مياه خارجية. كما يمكن توسيع القدرة الإنتاجية إلى مستوى الجيجاواط دون متطلبات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

المشروع جذب اهتمامًا واسعًا من المختبرات الوطنية، حيث وصفه جون فاغنر، مدير المختبر الوطني في أيداهو، بأنه "معلم بارز في ابتكارات الطاقة الأمريكية"، مؤكدًا أنه يمثل ثمرة التلاقي بين الابتكار والرؤية المستقبلية والأهداف الوطنية.

وتكتسب المبادرة أهمية متزايدة في ظل الارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة الناجم عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوجه السياسي نحو مصادر طاقة منخفضة الكربون.

