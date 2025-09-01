خطوة جديدة لدعم الاستثمار، توقيع بروتوكول تعاون بين الضرائب والمصرية اللبنانية لرجال الأعمال

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يعكس حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تعميق جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، ودعم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والاستقرار، موضحة أن البروتوكول يمثل إطارًا للشراكة الحقيقية بين الطرفين لتحقيق مصالح مشتركة تخدم الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تلعب دورًا مهمًا بصفتها كيانًا اقتصاديًا يضم رجال أعمال بارزين من مصر ولبنان، حيث تمثل صوتًا فاعلًا لمجتمع المستثمرين، مشيرة إلى أن البروتوكول يستهدف تيسير الإجراءات الضريبية، وتعزيز التواصل المباشر بين المصلحة وأعضاء الجمعية، بما يضمن سرعة حل التحديات التي قد تواجههم في التعاملات الضريبية.

وأوضحت أن البروتوكول يتضمن آليات محددة للتعاون من أبرزها: تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين لتحقيق الشفافية، تقديم الدعم الفني والتوعوي لأعضاء الجمعية حول القوانين والإجراءات الضريبية، تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتوضيح المستجدات الضريبية، عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ورفع تقارير مشتركة لحلها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والجمعية لمتابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.

وأضافت رئيس المصلحة، أن هذا التعاون يعد استكمالا لجهود المصلحة في مواكبة أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، مؤكدة أن أبواب المصلحة مفتوحة أمام جميع الكيانات الاقتصادية من أجل تحقيق شراكة فاعلة تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال

وأكدت رشا عبد العال، أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال يمد المصلحة بردود أفعال تساعد على تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة، وأضافت: "نحن نُعد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لطرحها للحوار المجتمعي بعد دراسة كافة الآراء والمقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، ونرحب بكل الأفكار والملاحظات".

كما أشارت، إلى استعداد المصلحة لتنظيم ورش العمل والندوات التدريبية التي تحتاجها الجمعية، مؤكدة على أهمية وحدة الرأي المسبق باعتبار أن قراراتها ملزمة للمصلحة وتساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح، لافتة إلى أن جميع قطاعات ووحدات المصلحة تسعى لتقديم خدمات متميزة للممولين والمستثمرين.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن شكرهم لمصلحة الضرائب المصرية على جهودها التوعوية والإعلامية المستمرة، من خلال ندوات التوعية الضريبية، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولغة الخطاب الإعلامي المبسطة.

كما أشادوا بالدور الإيجابي للمأموريات والمراكز في إنهاء الملفات الضريبية بسرعة ومرونة، مؤكدين أن توقيع هذا البروتوكول يعد تتويجًا لعلاقة تعاون وتنسيق قائمة بالفعل بين المصلحة والجمعية.

الاستثمارات اللبنانية في مصر تتجاوز ٥ مليارات دولار

وأكدت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس إدارة الجمعية على أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تتجاوز ٥ مليارات دولار إلى جانب استثمارات الشركات المصرية، وهو ما يعكس حجم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مؤكدين دعمهم الكامل لمواصلة التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تعزيز الثقة والاستثمار.

تعزيز التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص

وأكد رامي فتح الله رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية أن التعاون بين الجمعية ومصلحة الضرائب يهدف الي تعزيز التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص مشيدا بدور المصلحة في التيسيرات الضريبية والحزم الجديدة للتيسيرات الضريبية المتوقع الإعلان عنها قريبا.

وقال: إن الجمعية تدعو جميع الشركات الأعضاء لموافاتنا بأية معلومات ومقترحات أو مشكلات تتعلق بالضرائب لحلها مع المصلحة بشكل مباشر.

حضر توقيع البروتوكول من جانب الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال كل من: الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية وعضو مجلس الإدارة (نيابة عن المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية)، رامي فتح الله رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية، ومحمد إبراهيم فتح الله عضو لجنة الضرائب بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي وعدد من أعضاء لجان الجمعية.

ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية حضر كل من: الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، وعبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة (قيمة مضافة)، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأي المسبق.

