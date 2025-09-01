الشرطة الباكستانية: مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية حكومية

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الإثنين، مقتل 5 أشخاص جراء تحطم مروحية حكومية، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بإسبانيا

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أفادت وكالة "EFE" الإسبانية بأن شخصين لقيا حتفهما إثر تحطم طائرة صغيرة.

تحطم طائرة صغيرة في إسبانيا

وأكدت الوكالة عن مصادرها أن الحادث وقع في بلدية ريكينا التابعة لمنطقة فالينسيا، مشيرة إلى أن الطائرة كانت من النوع الخفيف جدا، كما أوضحت أن الحرس المدني بدأ تحقيقاته على الفور للاطلاع على ملابسات الحادث.

حوادث الطائرات الخفيفة أو فائقة الخفة

وتعد حوادث الطائرات الخفيفة أو فائقة الخفة نادرة نسبيا، لكنها قد تحدث بسبب عوامل مثل الأعطال الميكانيكية أو الأخطاء البشرية أو الظروف الجوية.

