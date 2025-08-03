وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش مع سفير بلغاريا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل المهندس محمد صلاح اللقاء بالترحيب بالسفير البلغارى والوفد المرافق له، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، حيث تم التأكيد على دور الوزارة الأساسي، الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية في العديد من المجالات، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دومًا على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات التصنيع بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي؛ تماشيًا مع التوجه العام للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب الشركات العالمية التي يمكن المشاركة في تصنيع منتجاتها بشركات الإنتاج الحربي، وتصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة

من جانبه، أكد ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل، واستمرت في التطور خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفًا أن هناك فرصا هامة لتعزيز التعاون العسكري والمدني بين الجانبين؛ خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية وتصنيعية كبيرة.

وأعرب كاتراتشيف عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دورًا مهمًا في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والتي تمثل نموذجا صناعيا فريدا، والشركات العاملة في مجالات مماثلة في بلغاريا، مشيدًا بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، واهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية

فى نهاية اللقاء، تطرقت المباحثات بين الجانبين حول استعداد وزارة الإنتاج الحربى للنسخة الرابعة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2025" والذى سوف يقام بمصر خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر 2025، والتطلع لمشاركة العديد من الشركات البلغارية بهذه النسخة من المعرض، كما قام السفير البلغارى بتقديم الدعوة إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي للمشاركة فى المعرض الدولي للمعدات وخدمات الدفاع “HEMUS-2026” والذي سوف تقام فعالياته في مدينة بلوفديف بدولة بلغاريا عام 2026.

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