إخلاء سبيل طليق الفنانة علا غانم في إزعاج جاره

أمرت جهات التحقيقات المختصة بالجيزة بإخلاء سبيل رجل الأعمال طليق الفنانة علا غانم بعد القبض عليه لقيامه بإزعاج جاره عن طريق تشغيل مكبرات صوت "دي جي" خلال حفلة داخل فيلته.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بأبو النمرس، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتضرره من رجل الأعمال طليق الفنانة علا غانم، وذلك على إثر قيام الأخير بتشغيل مكبرات صوتية "سماعات دي جي" داخل فيلته، خلال إحدى حفلاته ما سبب ضررا وإزعاجا لجيرانه.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى فيلا طليق علا غانم محل البلاغ، وتم ضبطه وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات، والتي أمرت بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

