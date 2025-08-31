الأحد 31 أغسطس 2025
محافظات

الحماية المدنية بالشرقية تنقذ قطة من الغرق ببحر مويس (فيديو)

أنقذت الحماية المدنية بالشرقية قطة صغيرة من الغرق في مياه بحر مويس بمدينة الزقازيق.

 

إنقاذ قطة من الغرق ببحر مويس

فور سماع أحد الشباب أصوات استغاثة القطة، أسرع بالاتصال بشرطة النجدة، لتتحرك جمعية الرفق بالحيوان بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالشرقية، التي حضرت على الفور، وانتشلت القطة من الغرق وسط فرحة الأهالي والمارة.

المشهد الذي جمع بين يقظة ضمير الشاب وسرعة استجابة فرق الإنقاذ بالشرقية، تحوّل إلى رسالة مؤثرة تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الإنسانية لا تحتاج سوى قلب رحيم قادر على إنقاذ حياة مهما صغرت.

الحماية المدنية تنقذ قطة تسلقت نخلة بالشرقية 

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية  من إنقاذ قطة بمدينة العاشر من رمضان تسلقت نخلة بالمجاورة 36، والتقط أحد المواطنين مقطع فيديو للقطة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله الرواد على نطاق واسع.

