لا حماية خاصة بعد اليوم، ترامب يصدم كامالا هاريس بهذا القرار

ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الحماية الخاصة التي يوفرها جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس الأمريكي السابق كامالا هاريس، حسب ما أفادت شبكة سي إن إن، اليوم الجمعة.

معلومات عن الخدمة السرية الأمريكية

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة السرية الأمريكية، هي وكالة فيدرالية لإنفاذ القانون تابعة لوزارة الأمن الداخلي، مهمتها الرئيسية تتمثل في التحقيق في الجرائم المالية وحماية كبار الشخصيات السياسية مثل الرئيس ونائبه وأسرهم ورؤساء الدول الزائرين، بالإضافة إلى مكافحة تزوير العملة.

تأسست الوكالة عام 1865 لمكافحة تزوير العملة، وتطورت مهمتها لتشمل الحماية بعد اغتيالات رؤساء الولايات المتحدة.



