أزمة داخل «الموسيقيين».. حساب وهمي يثير الفتنة.. استقالة المتحدث الرسمي تشعل الجدل.. ونادية مصطفى: لا خلافات داخل النقابة.. وما حدث إعادة تنظيم داخلي

شهدت نقابة المهن الموسيقية خلال الأيام الماضية تطورات متسارعة وأزمات داخلية أثارت حالة من الجدل داخل الوسط الفني، بدأت بتصاعد التوترات بين بعض أعضاء مجلس الإدارة، وانتهت بتقديم الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي ووكيل النقابة السابق، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، وتكليف الفنانة نادية مصطفى بمهام المتحدث الرسمي.

حساب وهمي يُشعل الخلافات

واندلعت الأزمة بعد تداول منشورات على موقع "فيسبوك" من حساب وهمي يحمل اسم "المتحدث الرسمي للنقابة"، تضمن إساءات موجهة إلى بعض أعضاء مجلس النقابة، وهو ما دفع المجلس لعقد جلسة طارئة لإعادة توزيع المناصب داخليًا، وإجراء مراجعة كاملة لسياسات التواصل الإعلامي.

وأثارت هذه المنشورات شكوكًا حول وجود انقسامات داخل المجلس، رغم تأكيدات عدد من الأعضاء أن الخلافات لم تكن عميقة، وتم التعامل معها في إطار مؤسسي حفاظًا على استقرار النقابة.

محمد عبد الله يعتذر ويوضح أسباب القرار

وفي خطوة مفاجئة، أعلن الدكتور محمد عبد الله اعتذاره رسميًا عن عدم الاستمرار في منصب المتحدث الرسمي للنقابة، مؤكدًا أن قراره جاء عن قناعة شخصية وبعد فترة طويلة من العمل المتواصل، مشيرًا إلى أنه لم يكن يسعى لهذا المنصب منذ البداية، وأنه يكنّ التقدير لكافة زملائه في المجلس.

وقال عبد الله، في بيان له عبر صفحته الرسمية:"أيامي مع الإعلاميين كانت مليئة بالمحبة والاحترام، وكل التقدير لهم كإخوة وشركاء نجاح، وليس كوسائل إعلام فقط. أودع هذا المنصب بقلب ممتن ودون أية خلافات مع أحد."

ونفى عبد الله ما تردد بشأن "الإطاحة" به، مؤكدًا أنه ما زال عضوًا فاعلًا داخل مجلس النقابة، وسيواصل دوره في خدمة الجمعية العمومية بعيدًا عن الأضواء.

نادية مصطفى.. متحدثة رسمية جديدة للنقابة

وفي أعقاب استقالة عبد الله، أعلن مجلس إدارة النقابة عن تكليف الفنانة نادية مصطفى، عضو المجلس، بمهام المتحدث الرسمي، بالإضافة إلى توليها منصب السكرتير المساعد، والإشراف على لجان الرحلات والإسكان والعلاقات العامة.

نادية مصطفي

وأعربت مصطفى عن تقديرها لثقة المجلس، نافية وجود أي خلافات جوهرية داخل النقابة، مؤكدة أن ما حدث هو "إعادة تنظيم داخلي"، يتم في إطار التعاون الكامل بين الأعضاء.

وقالت في تصريحات صحفية:"الدكتور محمد عبد الله زميل عزيز، وقراره بالابتعاد عن المنصب نابع من رغبته الشخصية، المجلس يعمل بروح الفريق، وأي صفحات وهمية تروج للخلافات لا تعبر عن الحقيقة".

تشكيل إداري جديد داخل المجلس

ضمن الإجراءات التنظيمية الأخيرة، تم إعادة توزيع المناصب داخل المجلس على النحو التالي:

حلمي عبد الباقي – وكيل أول النقابة

أحمد العيسوي – وكيل ثانٍ

أحمد أبو المجد – سكرتير عام

علاء سلامة – رئيس لجنة العمل

نادية مصطفى – سكرتير مساعد ومتحدثة رسمية.

رسائل تطمين من داخل النقابة

رغم تصاعد الشائعات، سعى المجلس إلى طمأنة أعضاء الجمعية العمومية بأن العمل داخل النقابة مستقر، وأن الخلافات التي طفت على السطح مؤخرًا تم تجاوزها في إطار مهني وهادئ، مؤكدًا على مواصلة النقابة لأداء دورها في دعم ورعاية أعضائها من الفنانين والموسيقيين.

