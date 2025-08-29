نبيه بري: اتفقنا مع المبعوث الأمريكي على تنفيذ إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار

الجمعة 29 أغسطس 2025
خارج الحدود

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع المبعوث الأمريكي توم براك على أن تنفذ إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار ثم  يتم البحث في سلاح المقاومة، لكنه عاد بلا جواب.

 وأضاف نبيه بري:  عودة براك دون أي إجابة يعني كما لو أن اتفاق وقف النار قد نسف برمته وأن إسرائيل لن تنفذه ولا ضمانات يقدمها الأمريكيون لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ولن يكونوا بصدد تقديمها.

وفي السياق ذاته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره اللبناني جوزيف عون، أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة تلقى دعما أوروبيا واسعا.

 

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون وشكره على الجهد الذي بذله وأسفر عن التوافق للتمديد للقوات الدولية "اليونيفيل" حتى نهاية العام 2027.

وأضافت أن "الرئيس ماكرون أكد أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعما أوروبيا ودوليا واسعا وينبغي أن تتسم بالدقة"، مشيرة إلى أن "عون وماكرون بحثا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين لإعادة إعمار لبنان ودعم الجيش".

