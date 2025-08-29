الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق لطفي يخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل جديد

طارق لطفي
طارق لطفي

 يخوض الفنان طارق لطفي، سباق رمضان 2026 بأحد الأعمال الدرامية، حيث تم الاتفاق المبدئي بينه وبين الشركة المنتجة، ولكن لم يتم الوقوف على الخطوط العريضة للعمل بعد.

وكان الفنان طارق لطفي، قد أكد في تصريحات لـ"فيتو"، بأنه يهتم بالسيناريو أكثر، وكل ما يشغله حاليا الشخصية التي يقدمها في العمل، بحيث تكون جيدة وقوية.

وأضاف أن البطولة الجماعية أفضل بكثير من البطولة الفردية، وتجعل العمل ذو قوة كبيرة، وهذا ما نراه يتحقق في السنوات الأخيرة في السينما والدراما.

مسلسل العتاولة 2

شارك لطفي في موسم رمضان 2025 بمسلسل العتاولة 2 .

 

مسلسل «العتاولة 2»  بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان الموسم الأول يشارك به العديد من النجوم تم استبعادهم فى الموسم الثاني، منهم: مى كساب، نهي عابدين، محمد التاجي، ومنة تيسير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق لطفي مسلسل طارق لطفي اخبار الفن مسلسلات رمضان 2026

مواد متعلقة

تعرف علي شخصية طارق لطفي في فيلم أحمد وأحمد

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

هل تعرض الكينج لأزمة صحية جديدة؟ نكشف سبب تواجد محمد منير في ألمانيا (خاص)

كأس الخليج للشباب، منتخب مصر يتأخر 2-0 أمام عمان في الشوط الأول

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

قلق داخل الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بعد شكوى مدافع الفريق من الإصابة

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads