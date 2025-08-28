أول احتفالية ليلية في منطقة الجبلاية بحديقة الحيوان ( فيديو)

أعلن التحالف الوطني لتطوير حديقة الحيوان عن تجربة فريدة من نوعها يستمتع بها الزائرون بحديقة الحيوان بالجيزة ليلا، حيث تتيح هذه التجربة للزوار فرصة فريدة للاستمتاع بجولة ليلية في الحديقة، ومشاهدة الحيوانات في بيئة هادئة ومختلفة عن ساعات النهار، بالإضافة إلى حضور فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تُقام فى المناطق المخصصة لذلك.

وحرص التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان ولشركة حدائق المسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل الحديقتين على كيفية الفصل بين النهار والليل مع الحفاظ على الروح الأساسية لحديقة الحيوان ومراعاة قواعد الصحة والسلامة للحيوان، وكذلك عدم إزعاجه بالصوت والإضاءة من خلال إقامة الاحتفالات والمناسبات ليلا في بعض المناطق الأثرية مثل جبلاية الشمعدان والاستراحة الملكية وقصر الحراملك والكشك الياباني وكوبري إيفل وغيرهم.

ولأن زائر حديقة الحيوان نهارا لن يهتم بزيارة المناطق الأثرية بها ولذلك تسعى الشركة إلى الترويج لهذه المناطق بإقامة الاحتفالات ليلا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار من خلال الإضاءة الخفيفة والموسيقى الهادئة التى لا تزعج الحيوانات حيث يتم فتح أبواب الحديقة ليلا للمرة الأولى في تاريخها.

