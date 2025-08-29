الجمعة 29 أغسطس 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الخيار والفلفل والبصل وهذا موقف الطماطم والبطاطس

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاص 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 12 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 13 إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 15 إلى 14 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 40 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

