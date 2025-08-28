باكستان تدعو مجلس الأمن للتحرك ضد التطهير العرقي في غزة

دعت باكستان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتحرك ضد التطهير العرقي والمذابح التي يتم ارتكابها في غزة.

تدمير الأراضي الصالحة للسكن في غزة

وقال الممثل الدائم لباكستان لدى منظمة الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الخميس إن التأثير المشترك لعمليات القتل الجماعي والنزوح والمجاعة والاستيطان، بالإضافة إلى تدمير الأراضي الصالحة للسكن في غزة لا يترك أي مجال للشك حول حقيقة أن إسرائيل تنفذ حملة تطهير عرقي على مرأى من الجميع.

وطالب أحمد، مجلس الأمن الدولي ألا يقف متفرجا، مشيرا إلى أن كل لحظة تقاعس عن العمل تؤدي إلى تعميق المعاناة وتفاقم المأساة، فضلا عن تمزيق نسيج القانون الدولي.. كما حث المجلس على القيام بواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في جميع أرجاء غزة

وأضاف أحمد أن أكثر من 62 ألف فلسطيني لقوا حتفهم في غزة، من بينهم 19 ألف طفل و10 آلاف سيدة وأكثر من 270 صحفيا وأكثر من 360 عامل إغاثة تابعين للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يجب أن يطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في جميع أرجاء غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا يطالب برفع فوري وغير مشروط لكافة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين.

المجلس يطالب بوقف عزم إسرائيل احتلال مدينة غزة

كما شدد الممثل الدائم لباكستان لدى منظمة الأمم المتحدة على ضرورة أن يطالب المجلس بوقف عزم إسرائيل احتلال مدينة غزة وإنهاء التهجير القسري والتوسع الاستيطاني غير القانوني وضم الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

