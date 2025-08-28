الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

باكستان تدعو مجلس الأمن للتحرك ضد التطهير العرقي في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

دعت باكستان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتحرك ضد التطهير العرقي والمذابح التي يتم ارتكابها في غزة.

تدمير الأراضي الصالحة للسكن في غزة 

وقال الممثل الدائم لباكستان لدى منظمة الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الخميس إن التأثير المشترك لعمليات القتل الجماعي والنزوح والمجاعة والاستيطان، بالإضافة إلى تدمير الأراضي الصالحة للسكن في غزة لا يترك أي مجال للشك حول حقيقة أن إسرائيل تنفذ حملة تطهير عرقي على مرأى من الجميع.

وطالب أحمد، مجلس الأمن الدولي ألا يقف متفرجا، مشيرا إلى أن كل لحظة تقاعس عن العمل تؤدي إلى تعميق المعاناة وتفاقم المأساة، فضلا عن تمزيق نسيج القانون الدولي.. كما حث المجلس على القيام بواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في جميع أرجاء غزة

وأضاف أحمد أن أكثر من 62 ألف فلسطيني لقوا حتفهم في غزة، من بينهم 19 ألف طفل و10 آلاف سيدة وأكثر من 270 صحفيا وأكثر من 360 عامل إغاثة تابعين للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يجب أن يطالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في جميع أرجاء غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا يطالب برفع فوري وغير مشروط لكافة القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن وتبادل الأسرى الفلسطينيين.

 المجلس يطالب بوقف عزم إسرائيل احتلال مدينة غزة 

كما شدد الممثل الدائم لباكستان لدى منظمة الأمم المتحدة على ضرورة أن يطالب المجلس بوقف عزم إسرائيل احتلال مدينة غزة وإنهاء التهجير القسري والتوسع الاستيطاني غير القانوني وضم الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باكستان مجلس الأمن الدولي التطهير العرقي غزة

مواد متعلقة

صحفيون بريطانيون يطالبون ستارمر بحماية زملائهم في غزة

الأمم المتحدة: أطفال غزة يفقدون حقهم في التعليم للعام الثالث

استشهاد 8 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

معاريف: احتجاجات أمام منزل نتنياهو ترفع شعار "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة"

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads