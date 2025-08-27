إعلام سوري: غارات جوية وتحليق مكثف لطيران الاحتلال في سماء دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأربعاء بأن هناك تحليق مكثف لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.

وقالت وسائل الإعلام السورية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جديدة في منطقة الكسوة بريف دمشق.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة تل مانع في ريف دمشق.

قوات الاحتلال تتوغل في منطقة رسم الرواضي بريف القنيطرة

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وسائل إعلام سورية، توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رسم الرواضي بـ ريف القنيطرة.

ويوم الأحد الماضي، كشفت وسائل إعلام سورية، عن توغل قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة جنوب سوريا، ونفذت عمليات تفتيش وتمشيط في عدد من المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار.

التحركات الإسرائيلية تأتي في منطقة تشهد حساسية خاصة بحكم ارتباطها باتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، والتي تفرض ترتيبات أمنية محددة بإشراف الأمم المتحدة.

توترات متصاعدة على الجبهة السورية

التوغل الإسرائيلي الأخير يعكس تصاعد التوتر على الجبهة السورية – الإسرائيلية، وسط مخاوف من توسع العمليات العسكرية في ظل الوضع الإقليمي المشتعل.

من جانبه أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن أي اتفاق مع إسرائيل لن يكون إلا على أساس خط وقف إطلاق النار لعام 1974، الذي أرسى ترتيبات فض الاشتباك بعد حرب أكتوبر.

وأضاف الشرع: "أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة لن أتردد في اتخاذه"، في إشارة إلى انفتاح مشروط على مسار تفاوضي مع إسرائيل قد يضمن المصالح السورية والإقليمية.

وكشف الرئيس السوري عن وجود نقاش متقدم بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب، دون تقديم تفاصيل إضافية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة هذا الاتفاق ودور القوى الإقليمية والدولية فيه.

