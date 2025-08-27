الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جمعية مستثمري العاشر توقع بروتوكولات تعاون لدعم الصناعة

جمعية مستثمرى العاشر،
جمعية مستثمرى العاشر، فيتو

وقعت جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان اليوم الأربعاء مجموعة من اتفاقيات التعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الأهلية بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعظيم التكامل بين الجمعية وهذه الجهات بالإضافة إلى تعزيز العمل الأهلي بما يحقق الصالح العام، وذلك خلال احتفالية أقامتها الجمعية.

حضر الاحتفالية الدكتور محيى حافظ والدكتور صبحي نصر نواب مجلس الإدارة، وأيمن رضا عبد الله الأمين العام والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق وعادل الشنواني والدكتور محمد عبد العال والمهندسة إنجي فلتس والمهندس محمود سلطان أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية.

 


 أبرز الاتفاقيات

وأول هذه الاتفاقيات مع مؤسسة الجمهورية الجديدة فى مجال التنمية المتكاملة من حيث التدريب والصحة والمشروعات الخدمية والتمويلية والطاقة ووقع عن المؤسسة الدكتور هيثم زكريا الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
 وكذلك توقيع إتفاقية مع كلية البنات الازهرية فى مجال التدريب والتوظيف الطلبة الازهرية بالشركات والمصانع والمدارس ووقع الاتفاقية الدكتور حمدى هدهد عميد الكلية.
وتم توقيع إتفاقية تعاون مع ملتقى HR INSIGHT فى مجال التوظيف وخلق فرص عمل جديدة ورفع الكوادر الفنية وربطها باحتياجات المصانع ووقع الاتفاقية احمد على عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتم توقيع اتفاقية مع شركة ABS لخدمات الشحن ولتقديم خدماتها اللوجيستية والمتخصصة للمستثمرين اعضاء الجمعية ووقع الاتفاقية  المهندس محمد السيد محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة الشركة 
فيما وقع ممثلًا عن الجمعية فى هذه الاتفاقيات أيمن رضا عبد الله الأمين العام ومسئول الاتصال السياسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهورية الجديد الصالح العام بمدينة العاشر من رمضان جمعية مستثمرى العاشر جمعية المستثمرين رئيس مجلس ادارة الشركة مشروعات الخدمية

مواد متعلقة

بمشاركة مبادرة "ابدأ أديو"، جمعية مستثمري العاشر تختتم الدورة التدريبية المؤهلة لسوق العمل

التخطيط والتعاون الدولي في 2024.. تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.. قمة تاريخية بين مصر وأوروبا.. وتنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة تجاريين القاهرة

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومركز إبداع مصر الرقمية

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء 4 نقابات مهنية

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads