جمعية مستثمري العاشر توقع بروتوكولات تعاون لدعم الصناعة

وقعت جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان اليوم الأربعاء مجموعة من اتفاقيات التعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الأهلية بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعظيم التكامل بين الجمعية وهذه الجهات بالإضافة إلى تعزيز العمل الأهلي بما يحقق الصالح العام، وذلك خلال احتفالية أقامتها الجمعية.

حضر الاحتفالية الدكتور محيى حافظ والدكتور صبحي نصر نواب مجلس الإدارة، وأيمن رضا عبد الله الأمين العام والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق وعادل الشنواني والدكتور محمد عبد العال والمهندسة إنجي فلتس والمهندس محمود سلطان أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية.



أبرز الاتفاقيات

وأول هذه الاتفاقيات مع مؤسسة الجمهورية الجديدة فى مجال التنمية المتكاملة من حيث التدريب والصحة والمشروعات الخدمية والتمويلية والطاقة ووقع عن المؤسسة الدكتور هيثم زكريا الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وكذلك توقيع إتفاقية مع كلية البنات الازهرية فى مجال التدريب والتوظيف الطلبة الازهرية بالشركات والمصانع والمدارس ووقع الاتفاقية الدكتور حمدى هدهد عميد الكلية.

وتم توقيع إتفاقية تعاون مع ملتقى HR INSIGHT فى مجال التوظيف وخلق فرص عمل جديدة ورفع الكوادر الفنية وربطها باحتياجات المصانع ووقع الاتفاقية احمد على عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتم توقيع اتفاقية مع شركة ABS لخدمات الشحن ولتقديم خدماتها اللوجيستية والمتخصصة للمستثمرين اعضاء الجمعية ووقع الاتفاقية المهندس محمد السيد محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة الشركة

فيما وقع ممثلًا عن الجمعية فى هذه الاتفاقيات أيمن رضا عبد الله الأمين العام ومسئول الاتصال السياسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.