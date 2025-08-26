تموين المنتزه بالإسكندرية تشن حملات مسائية على المخابز البلدية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث نفذت إدارة المنتزه برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة وحمادة عبد الستار مفتش الإدارة حملات فى نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تصرف في ١٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم لأحد المخابز البلدية زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ١٣ محضرًا لمخالفات متنوعة لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير محضر استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة من قبل الدولة في غير الأغراض المخصصة وتمت مصادرة عدد ٢ أسطوانة بوتاجاز.

كما تم تحرير ١٢ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم إعلان أسعار السلع التموينية لمنافذ تموينية، وتحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادة صحية سارية.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

