جامعة حلوان تفتح باب التسجيل في ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "ورشة النقد"

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان، بالتعاون مع قسم علوم المسرح، عن إطلاق ورشة تدريبية جديدة بعنوان "ورشة النقد"، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز البرامج التدريبية التي تنمي قدرات الطلاب وتؤهلهم للتميز في المجالات الأدبية والفنية.

ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "ورشة النقد"

وتقام الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد راوي عميد كلية الآداب، والدكتور سلام سيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات.

تهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على أسس وآليات النقد في المجالات الإبداعية، وتأهيلهم للالتحاق بقسم علوم المسرح، حيث يشارك الطلاب في برنامج تدريبي مكثف مدته 12 ساعة، موزعة على جلسات تمتد على مدار أربعة أيام، من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى 2:30 عصرًا.

وفي ختام البرنامج، يُكلف الطلاب بتقديم نموذج نقدي تطبيقي، كتابيًا وشفهيًا، ليكون بمثابة التقييم النهائي لمخرجات الورشة.

وتبلغ رسوم التسجيل في الورشة 600 جنيه فقط، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، ويتم التقديم مباشرة بمقر مركز اللغات بكلية الآداب.

ودعت إدارة المركز الطلاب الراغبين إلى سرعة التسجيل لضمان المشاركة، مؤكدة أن هذه الورشة تأتي كخطوة أساسية نحو إعداد جيل جديد من النقاد الشباب القادرين على المساهمة بفاعلية في المشهد الثقافي والفني.

