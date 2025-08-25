الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توفي بشكل مفاجئ، معلومات عن الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل

تسبب خبر وفاة الإعلامي عاطف كامل، في صدمة داخل الوسط الإعلامي والصحفي، خاصة أن رحيله جاء بشكل مفاجئ إثر إصابته بأزمة قلبية.

تقديم البرامج الإخبارية والاجتماعية

وعاطف كامل، اشتهر بتقديم البرامج الإخبارية والاجتماعية، حيث بدأ مشواره المهني صحفيًا بعدد من الصحف المصرية، لكن كانت لديه رغبة في اقتحام مجال التقديم التليفزيوني حتي التقي بالإعلامية الشهيرة سهير الأتربي، التي آمنت بموهبته.

وكانت أولى خطواته في تحقيق حلمه بعدما رشحته الإعلامية القديرة سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو، وكان "لو بطلنا نحلم" أول برنامج في مسيرته بالتليفزيون المصرى، ورغم أن البرنامج توك شو، إلأأ أن هذا لم يمنعه من تقديم برامج إخبارية.

 

بعدها قدم عاطف كامل أول برنامج إخباري يومي بمفرده في ماسبيرو، وقدم كذلك برنامج “صباح الخير يا مصر” خلال فترة تولى الدكتورة درية شرف الدين وزارة الإعلام، وهو البرنامج الأشهر في التليفزيون المصري والذي مازال يعرض حتى الآن.

 

وقد عرف عاطف كامل بالمهنية والحيادية الشديدة، والثقافة الكبيرة، والإعلامي مفيد فوزي والإعلامية سهير الإتربى، أكثر من أثرا عليه في مشواره الإعلامى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلامي عاطف كامل عاطف كامل المذيع عاطف كامل

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

النواب الأمريكي يحقق في مزاعم ترامب بشأن التلاعب ببيانات الجرائم في واشنطن

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads