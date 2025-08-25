توفي بشكل مفاجئ، معلومات عن الإعلامي عاطف كامل

تسبب خبر وفاة الإعلامي عاطف كامل، في صدمة داخل الوسط الإعلامي والصحفي، خاصة أن رحيله جاء بشكل مفاجئ إثر إصابته بأزمة قلبية.

تقديم البرامج الإخبارية والاجتماعية

وعاطف كامل، اشتهر بتقديم البرامج الإخبارية والاجتماعية، حيث بدأ مشواره المهني صحفيًا بعدد من الصحف المصرية، لكن كانت لديه رغبة في اقتحام مجال التقديم التليفزيوني حتي التقي بالإعلامية الشهيرة سهير الأتربي، التي آمنت بموهبته.

وكانت أولى خطواته في تحقيق حلمه بعدما رشحته الإعلامية القديرة سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو، وكان "لو بطلنا نحلم" أول برنامج في مسيرته بالتليفزيون المصرى، ورغم أن البرنامج توك شو، إلأأ أن هذا لم يمنعه من تقديم برامج إخبارية.

بعدها قدم عاطف كامل أول برنامج إخباري يومي بمفرده في ماسبيرو، وقدم كذلك برنامج “صباح الخير يا مصر” خلال فترة تولى الدكتورة درية شرف الدين وزارة الإعلام، وهو البرنامج الأشهر في التليفزيون المصري والذي مازال يعرض حتى الآن.

وقد عرف عاطف كامل بالمهنية والحيادية الشديدة، والثقافة الكبيرة، والإعلامي مفيد فوزي والإعلامية سهير الإتربى، أكثر من أثرا عليه في مشواره الإعلامى.

