السبت 23 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس مالك مخزن وعاطل بتهمة سرقة 3 تكييفات و17 مروحة في بدر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات ببدر، حبس مالك مخزن أجهزة كهربائية وعاطل، بتهمة سرقة 3 أجهزة تكييف و17 مروحة فى مدينة بدر، وذلك ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

 

سرقة أجهزة تكييف ومراوح بمدينة بدر

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة بدر، يفيد بضبط (مالك مخزن أجهزة كهربائية) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 3 أجهزة تكييف – 3 حوامل تكييف –17 مروحة  - 4 مواسير توصيل وحدة تكييف – كوريك رفع).

وبمواجهته أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة وتحصل عليها من (عاطل – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة واتخذت النيابة العامة إجراءات قانونية حيال الواقعة.

النيابة العامة إجراءات قانونية أمن القاهرة سرقة اجهزة تكييف ومراوح بمدينة بدر قسم شرطة بدر مديرية أمن القاهرة

