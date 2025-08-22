الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة لحفل ويجز في مهرجان العلمين الليلة

ويجز
ويجز

 يستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك على مسرح "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة.

يقام الحفل وسط تجهيزات ضخمة واستعدادات خاصة، حيث من المقرر أن يقدم ويجز مجموعة من أغاني ألبومه الجديد للمرة الأولى على المسرح، في مفاجأة أعلن عنها عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع انستجرام، مؤكدًا أن جمهور المهرجان سيكون أول من يسمع الأغنيات مباشرة.

 

 يأتي ذلك بعد أن طرح ويجز أمس أولى أغنيات الألبوم الجديد بعنوان "الأيام"، والتي حظيت بتفاعل كبير عبر المنصات الرقمية، فيما ينتظر جمهوره طرح الألبوم الكامل يوم 29 أغسطس الجاري عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية.

 

مهرجان العلمين الجديدة.. مركز للفن والموسيقى

 وتُقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة في الفترة من 18 يوليو حتى 29 أغسطس 2025، وذلك في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الألبوم الجديد استعدادات البومه الجديد بمدينة العلمين الجديدة النسخة الثالثة المنصات الرقمية المدينة التراثية فعاليات مهرجان العلمين فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حفل ويجز

مواد متعلقة

انطلاق تصوير فيلم "إيجي بست" لـ أحمد مالك وسلمى أبو ضيف

فلورنس بيو تنضم لطاقم عمل فيلم Spider Man Brand New Day

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

3900 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بعد صدور تعديلات قانون الرياضة، تعرف على مصير مجالس إدارات الأندية

محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads