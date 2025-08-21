75 دقيقة، الزمالك يبحث عن الهدف الثالث أمام مودرن سبورت

مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الزمالك ومودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

سجل محمود الونش هدف عكسي في مرماه لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 58، بعد أن سبقه شيكو بانزا بهدف ثاني للزمالك في الدقيقة 48.

ملخص الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى محاولات وهجوم مبكر من الزمالك لاختراق دفاعات مودرن سبورت.

وشهدت الدقيقة 12 بالفعل أول أهداف الزمالك عن طريق البرازيلي خوان ألفينا، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد إلى ألفينا الذي راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وانتفض فريق مودرن بعد الهدف وتخلى عن حذره الدفاعي، وبدأ يبادل الزمالك الهجمات بحثا عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 21 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت من ركلة حرة على رأس محمود رزق الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ملخص الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني بهجوم من الزمالك اسفر عن هدف ثاني مبكر في الدقيقة 48 عن طريق الوافد الجديد شيكو بانزا، بعد تمريرة من خوان ألفينا إلى شيكو بانزا الذي سدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء ليتصدى لها محمد أبو جبل قبل أن تسقط من يده وتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 59 بطاقة صفراء ضد محمود الونش للخشونة.

وشهدت الدقيقة 58 هدف لصالح مودرن سبورت عن طريق محمود الونش بالخطأ في مرماه، الهدف جاء كرة عرضية من ركلة حرة لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي حاول محمود الونش تشتيت الكرة لكنها غالطت حارس المرمى وسكنت الشباك.

الزمالك ضد مودرن سبورت، فيتو

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.- محمود بنتايج - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر - محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - شيكو بانزا - عدي الدباغ - خوان ألفينا بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

ألفينا يسجل هدف التقدم للزمالك، فيتو

ويحمل فريق الزمالك في رصيده 4 نقاط وبنفس الرصيد مودرن سبورت.

حكم مباراة الزمالك ومودرن

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم مصطفى الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك.

