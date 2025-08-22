المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة بفيصل

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة فيصل، أن ماسًا كهربائيًّا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.



وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بفيصل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

