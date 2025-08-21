متحدث الرئاسة: زيارة السيسي إلى السعودية في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة

أكد السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويتوجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من شقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

