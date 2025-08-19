نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

كشف مصدر بنادي الزمالك أن أزمة سحب أرض أكتوبر في طريقها للحل، مؤكدًا أن الإدارة الحالية تتحرك بجدية للتواصل مع الجهات المسئولة لإنهاء الأزمة.

وأوضح المصدر أن هناك اتصالات قائمة مع المسئولين لحل الأزمة بشكل قانوني، مطمئنًا جماهير النادي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ولن يتم التفريط في حقوق الزمالك.

وعلى صعيد آخر، يستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت الماضي، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

