نوال عبد الشافي تطلق أحدث كليباتها "هاه" (فيديو)

أطلقت المطربة نوال عبد الشافي أجدد أعمالها الغنائية "هاه" بشكل فيديو كليب مصور على مختلف المنصات الرقمية.

وتظهر نوال خلال الكليب بلوك وستايل مختلف تماما عن المعتاد، بأزياء جريئة وأظافر طويلة وحادة في مظهر يشابه بشكل كبير أسلوب النجمة العالمية ليدي جاجا في كليباتها وحفلاتها.

وتتعاون نوال عبد الشافي خلال الأغنية مع الشاعر مصطفى حدوتة والموزع كولبيكس، استمرارا للتعاون الثنائي مع حدوتة الذي بدأ بالنجاح المدوي لأغنية "مخصماك" مرورا بأغنية "انتوا لسه شوفتو حاجة"،  حيث يجتمعان للمرة الرابعة على التوالي في نفس العام، بعد نجاح أغنيات "الكل يزعل" و"هي جت عليا".

