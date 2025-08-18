الإثنين 18 أغسطس 2025
فيتو تكشف في عددها الجديد.. 55 % يعيشون تحت خط الفقر

العدد الجديد من فيتو
 تكشف فيتو في عددها الجديد أن 55 % من الشعب يعيشون على الهامش تحت خط الفقر، إخفاء التقارير الرسمية لـ«دخل وإنفاق المصريين» يثير الجدل..  واقتصاديون: التضخم المرتفع وراء زوال الطبقة الوسطى.. ونواب: دليل على غياب العدالة الاجتماعية.

 

عصام كامل يكتب: إما نصر وإما خروج من التاريخ. 

 

جمهورية المستشارين 1000 مستشار فى «البترول» وتضخم فى «التضامن» وتضارب في «التموين» وصلاحيات غامضة فى «التعليم».

 

 من «الشورى» 2010 لـ «الشيوخ» 2025..  عفوا الديمقراطية ترجع إلى الخلف.

 

مصر فى غزة د.بدر عبد العاطى: ننسق مع جميع الأطراف لوقف الحرب.

 

 شيزوفرينيا الحكومة! تطالب التجار بخفض الأسعار بعد تراجع الدولار.. وتعتزم رفع فاتورة الكهرباء والمياه والمحروقات.

 

الدواء المستحيل.. «الصحة» تنسحب من مبادرة علاج «ضمور العضلات» ومطالب بتفعيل صندوق الأمراض النادرة.

 

 كواليس الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير.

 

 أسامة عرابي: أسعار اللاعبين منتهى العبث!.

 

رولا خرسا: المستقبل لـ «البودكاست».

 

 زيارة السيد المحافظ.. محافظون يبحثون عن «التريند واللقطة» على حساب المواطنين.. و«التنمية المحلية»: لا نملك مساءلتهم وتقويمهم!.

 

