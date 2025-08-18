بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وجاء نص القرار كالتالي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة جاء هذا بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة وبناء على ما عرضه وزير العدل.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار بأن يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار طارق حلمي علمی، محمد سليم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضي بإلغائه على أن يكون تاليا للمستشار محمد بكر سيد مهران وسابقا على المستشار عصام عبد النبي عبد الكريم رميح نائبي رئيس الهيئة.

وجاء في المادة الثانية من القرار بأن يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار إبراهيم يوسف محمد يوسف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ۲۰۲۳/۸/۳۰ تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٦٤ لسنة ۲۰۲۳ على أن يكون أول المرقين بذات القرار وسابقا على المستشار الدكتور محمود محمد متولي أحمد نائب رئيس الهيئة.

