تنس الطاولة، عمر إيهاب يحصد برونزية كأس أفريقيا للناشئين

تنس الطاولة، حصد عمر إيهاب لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة للناشئين، المركز الثالث والميدالية البرونزية، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس أفريقيا تحت 19 عاما، التي أقيمت مؤخرا في نيجيريا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وقدم عمر إيهاب مستوى مميز خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس أفريقيا، وسط منافسة من لاعبي القارة السمراء المحترفين بأوروبا.

ويخوض عمر إيهاب استعدادات قوية للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها شهر أبريل المقبل بالمغرب.

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