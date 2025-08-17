رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل شوقي علام مفتي الجمهورية السابق

استقبل اليوم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر الهيئة، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية السابق.

الزيارة جاءت لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة، الذي يعد أحد أبرز المناصب القضائية في الدولة.

وأعرب الدكتور شوقي علام خلال اللقاء عن تمنياته القلبية للمستشار مدكور بالتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا ثقته في أن مسيرة الهيئة ستشهد تحت قيادته تطورًا يُعزز مكانتها كرافد أساسي للجهاز القضائي المصري، كما شكر فضيلته الدكتور مدكور على إصداره قرارًا بتعيين فضيلته عضوا باللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي.

أشاد بدور الهيئة التاريخي في الدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها

كما أشاد بدور الهيئة التاريخي في الدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها، معربًا عن يقينه بأن سيادته سيواصل مسيرة الإنجازات بكل كفاءة.

من جانبه، رحب المستشار الدكتور حسين مدكور بزيارة فضيلة المفتي السابق، معبرًا عن اعتزازه بهذه التهنئة التي تحمل دلالة عميقة على أواصر التكاتف بين مؤسسات الدولة، وأكد سيادته على حرصه لتعزيز التعاون البناء مع كافة الأطراف لخدمة الصالح العام، مشيدًا بالدور الوطني والديني البارز الذي قام به الدكتور شوقي علام خلال فترة توليه لمنصبه.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة لفيف من قياداتها.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

