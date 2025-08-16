السبت 16 أغسطس 2025
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

الأهلي وغزل المحلة
الأهلي وغزل المحلة

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

