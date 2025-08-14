رابطة تجار السيارات تكشف أسباب انخفاض الأسعار

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، إن العروض والتخفيضات الكبيرة التي طرحها وكلاء السيارات الجديدة انعكست مباشرة على أسعار المستعمل، حيث شهدت العديد من الطرازات القديمة تراجعًا ملحوظًا بعد أن كانت تُباع بأسعار غير منطقية.

وأوضح خلال تصريحات ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري” أن المستهلك أصبح أكثر ميلًا لشراء السيارات الجديدة، خاصة مع توفر طرازات مزودة بكماليات حديثة وضمان ممتد يصل إلى 10 سنوات وبأسعار أقل من المتوقع.

شائعات انخفاض الدولار تجمّد السوق

وانتقد “حماد” حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم قرب هبوط الدولار إلى 40 أو 45 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الشائعات تؤدي إلى تجميد حركة المبيعات، إذ يفضل العملاء الانتظار بدل الشراء.

وأكد أن سعر الصرف مرشح للاستقرار عند حدود 50 جنيهًا مع هامش تغيير محدود.

الركود وضعف الطلب وراء التخفيضات في اسعار السيارات

أوضح حماد أن الركود وضعف القدرة الشرائية هما السبب الحقيقي لانخفاض أسعار السيارات الجديدة، وليس تراجع سعر الدولار كما يروّج البعض.

وأشار إلى أن بعض الطرازات كانت مسعّرة مبالغًا فيها منذ البداية، ما أجبر الوكلاء على خفض أسعارها بشكل كبير دون تكبد خسائر حقيقية.

التخلص من مخزون 2025 قبل وصول 2026

وأكد حماد أن شركات السيارات تسعى للتخلص من موديلات 2025 قبل طرح موديلات 2026، وهو ما يفرض على السوق إعادة تسعير أكثر واقعية تتماشى مع الوضع الاقتصادي وأولويات المستهلكين.

